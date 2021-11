Marcelo Longobardi se despidió de Radio Mitre y deslizó un palito a Lanata: "Se va a enojar de vuelta"

El conductor se despidió de "Cada Mañana", su histórico ciclo radial, y brindó un discurso en el que se acordó de Lanata, con quien protagonizó varios cruces en el último tiempo.

Finalmente, después de muchos rumores, Marcelo Longobardi confirmó que terminará con "Cada Mañana", su histórico ciclo por Radio Mitre, y dio los motivos de esta decisión tras 21 años de carrera con este programa. En su discurso de despedida, manifestó su necesidad de "reinventarse", "dejar la zona de confort", pero también se acordó de Jorge Lanata, con quien tuvo tensos choques en vivo.

“He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido”, reveló Longobardi.

El periodista agradeció el cariño y el respeto de los oyentes a quienes catalogó de “extremandamente generosos”. “He trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vuelta me echo yo. Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos”, agregó.

Por otra parte, Marcelo Longobardi señaló que “todos aspiramos en la vida a ser líder de algo” y él lo logró: “Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo y la responsabilidad que esto implica. También conozco cada una de las complejidades de ser líder de algo. He disfrutado mucho de todo esto y en estos 21 años he sido muy feliz. Me parece que 21 años son suficientes”.

Lanata y Longobardi protagonizaron fuertes cruces en el último tiempo.

“Lo vengo pensando desde los últimos 2 años, pero nunca lo dije”, indicó el periodista y reflexionó: “Uno debe saber ponerse un límite, no debe obnubilarse, creerse o empalagarse. El éxito no es algo eterno, es maravilloso, pero muy peligroso porque es como un demonio. Te engaña, a veces está camuflado. Hay que saber desprenderse de las cosas para no ser parte del pasado. Hay que dejarlas ir para no arruinarlas".

Longobardi se acordó de Jorge Lanata

Longobardi destacó que ve este momento como uno para "repensarse, reinventarse" y para "salir de su zona de confort". También agradeció a las autoridades de Radio Mitre, aunque dejó entrever que la relación no era la mejor desde los roces en vivo con Jorge Lanata: "Hemos tenido momentos tensos últimamente, pero son gente a los que les debo mucho".

Su discurso se extendió en el tiempo y, fiel a su estilo, dejó un palito a su colega que lo continúa en la programación de Radio Mitre: "Si me pongo a hablar de esto, Lanata se va a enojar conmigo de vuelta porque me voy a pasar de tiempo".

Noticia en desarrollo