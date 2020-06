Insólito: Columnista de Jorge Lanata denunció a los "runners kirchneristas"

Santiago García se desempeña como parte del equipo de "Lanata sin filtro" en Radio Mitre y es columnista de running, cine y series, según se presenta en su red social. Allí no solo detalla sus especialidades sino que también se ocupa de lanzar insólitas teorías conspirativas.

"Mal que me pese hay runners kirchneristas. Boicotearon el regreso del running e incluso corrieron la voz de que empezaba a la noche y no a la mañana y no aceptaron la evidencia contraria. No sabían a qué aferrarse para no salir. Algunos son "periodistas", incluso", deslizó el periodista, enojado.

Y agregó: "Al desalentar la salida a la mañana el lunes 8, sumaron más gente a la noche. Se les mostraron las pruebas y se hicieron los boludos. Insultaron, persiguieron y armaron bardo en las redes".

"Por supuesto que no fueron todos, porque algunos no son tan tóxicos. Los que militaron fuerte en contra, esos fueron los que mostraron su ideología. Otro simplemente salieron, como todos los que amamos correr", cerró, fiel al estilo de Lanata.