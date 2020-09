Esmeralda Mitre está viviendo una temporada de muchas emociones desde que empezó su participación en el Cantando 2020. La exposición pública, la competencia del certamen, las peleas con parte del jurado, e incluso la cuarentena forman un combo que hacen que su sensibilidad se manifieste mucho más. Pero nada comparado con la angustia que vive tras haber perdido a su papá, Bartolomé Mitre, fallecido hace exactamente seis meses.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Radio Mitre, Esmeralda no pudo más con la emoción y se quebró en llanto al recordar a su padre, una manera de desahogarse de tantas tensiones vividas durante todo este tiempo.

“Al principio fue muy duro, después sentís una gran orfandad. Era la persona que me protegía de toda esta cosa con mis hermanos. Yo era su sostén y sentí una gran liviandad porque era un peso pesado, intelectualmente también en el diario. En todo sentido. Estaba muy enfermo y no quería que él sufriera más”, empezó manifestando la artista, haciendo referencia al conflicto que mantiene con el resto de los hijos de Bartolomé Mitre por su herencia.

Y prosiguió: “Sentí un gran dolor más allá que tengo una gran madre, pero mi padre cumple otro rol, es como el sostén, siempre. Mi papá fue el mejor papá que yo pude tener en el mundo. Obviamente tuvo miles de errores y se están viendo obviamente. Y aparecen cuentas. Son temas de él y que no son de estafas. Errores en el sentido que no fueron claros con nosotros. Todo muy desprolijo. Y eso me parece mal. Por eso yo voy por la verdad y las cosas como son”, reveló Esmeralda.

"Mi papá me dio el amor más grande del mundo. Por eso soy una persona fuerte. Más allá de mi vulnerabilidad. Siempre me escuchaba cantar, bailar y me decía que yo era la más linda. Y me dio esa seguridad que un hijo necesita. También era realista y me decía las cosas. Me quedó con todo eso y no con el resto de los errores. No tengo ningún rencor con él. Hoy es el día de la emoción”, sostuvo, quebrada por el recuerdo.