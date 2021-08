Bochorno: Brandoni defendió a Flor Peña y humilló a Leuco en vivo

El actor contradijo al conductor al aire, pero no mencionó que fue a visitar al Presidente a Olivos.

El actor Luis Brandoni dejó en ridículo al conductor de La Nación + Alfredo Leuco por el ataque mediático que recibió Florencia Peña tras visitar una vez al presidente en la Quinta de Olivos para pedir por la situación de los actores.

"Es tremendo, la verdad que es la primera vez que escucho esta suerte de conceptos en televisión y además en un canal de televisión abierto que es muy familiar", dijo Leuco en el pase con Jonatan Viale luego de escuchar el descargo de Peña, quien señaló que no era "la petera del Presidente" como decían los trolls de Twitter.

En ese momento, Leuco presentó a Brandoni y rápidamente le pidió su opinión al respecto. La respuesta lo dejó con la boca abierta y estupefacto: "No lo había visto, pero la verdad es que es una actitud muy valiente de ella. Me parece que salir a desmentir esto... y su auténtica y valedera indignación, porque no quiere verse en esto".

Luego Brandoni afirmó que las visitas al presidente son "bochornosas, pero que salga a decir esto, me parece que está en todo su derecho". Lo extraño es que el actor fue a ver al máximo mandatario a la Quinta de Olivos en marzo cuando estrenó una obra.

Brandoni fue a visitar a Alberto Fernández a la Quinta de Olivos

El productor de teatro Carlos Rottemberg contó que fue a la Quinta de Olivos junto al actor radical y candidato a legislador de Juntos (Cambiemos) Brandoni. El dato expone a diputados como Fernando Iglesias y Waldo Wolff, quienes desde las redes sociales atacaron a Florencia Peña por haber ido a una reunión con el presidente Alberto Fernández.

"Nosotros estuvimos con Beto Brandoni reunidos con Alberto Fernández hablando sobre la profesión teatral porque justo Brandoni iba a debutar el 20 de marzo con la obra que seguimos haciendo. Es algo tan natural, por eso me sorprende esto que paso con Florencia Peña. ¿Por qué tiene más cartel? ¿Porque es mujer?" se preguntó Rottemberg en diálogo con Radio 10.

El empresario luego agregó que en su caso "no solo mantuve dos reuniones, sino que para mí es algo periódico ir a visitar a Horacio Rodríguez Larreta o por ejemplo en Mar del Plata ir a ver a Guillermo Montenegro".