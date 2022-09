Un albañil ganó 22 millones en la Quiniela y tuvo una peligrosa reacción: "Duro"

La peligrosa reacción de un albañil chaqueño que ganó millones en la Quiniela. Acertó los cinco números de la Poceada.

La Quiniela puede cambiarle la vida a quien resulte ganador, y esto le ocurrió a un albañil de Chaco que obtuvo 22 millones de pesos. Tal fue su sorpresa por acertar los cinco números de la Poceada que reaccionó de una forma muy peligrosa. "Me quedé duro", aseguró.

“Esa noche me llegó el extracto a mi celular y me puse a controlar, tranquilo. Cuando vi que tenía los cinco números me quedé duro. Me empezó a doler el pecho, no podía hablar”, aseguró Daniel, en diálogo con Diario Norte. Asegurando que siempre se caracterizó por acertar la mayoría de los números, el albañil recalcó: "Siempre le pegaba hasta cuatro números, estaba muy cerca, el jueves por la noche antes de apostar mis números de siempre, decidí que la maquina le tire los números al azar, y fue con ese cartón”.

Con el dinero obtenido, Daniel y su familia decidieron disfrutar de vacaciones y ayudar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. "Nunca supimos que es eso, porque no nos alcanza la plata para poder llevar a nuestras dos hijas, junto con mi esposa unos días por ahí. Quiero abrir mi propio taller metalúrgico y también un comedor para ayudar a los chicos y a la gente de mi barrio”, expresó el ganador.

Ganó 300 mil dólares en la Quiniela y se arrepintió: "No puedo"

Pese a que ganar la Quiniela o la Lotería resulta un sueño para millones de personas de todo el mundo, para un hombre significó una pesadilla. En los últimos días, la historia de Anoop se hizo viral a raíz de una publicación que se hizo viral en Facebook: ganó 300.000 dólares y luego se arrepintió.

El hecho ocurrió precisamente en Kerala (India). Allí, Anoop participó de un juego de la Quiniela y logró llevarse un premio mayor. Sin embargo, y según explicó, todo lo que vivió después fue un calvario, ya que mucha gente de su ciudad comenzó a perseguirlo para pedirle dinero.

Con mucha tristeza, Anoop anunció que debió mudarse varias veces de hogar por la constante persecución: "Tengo que seguir cambiando de casa. Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera, la gente encontró ese lugar y vino allí. Ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien".