Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 14 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 14 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 14 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 8083
  • 2: 8326
  • 3: 4343
  • 4: 2176
  • 5: 0084
  • 6: 1800
  • 7: 8572
  • 8: 6059
  • 9: 1244
  • 10: 3794
  • 11: 1594
  • 12: 0997
  • 13: 6935
  • 14: 7894
  • 15: 3839
  • 16: 4567
  • 17: 5795
  • 18: 3468
  • 19: 1768
  • 20: 8304

Letras de la Nacional: APRZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 2852
  • 2: 8388
  • 3: 8791
  • 4: 1180
  • 5: 5570
  • 6: 5189
  • 7: 7074
  • 8: 6944
  • 9: 9326
  • 10: 8514
  • 11: 9023
  • 12: 5411
  • 13: 3219
  • 14: 9196
  • 15: 5831
  • 16: 4457
  • 17: 8731
  • 18: 9734
  • 19: 3173
  • 20: 5534

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 2497
  • 2: 1744
  • 3: 9969
  • 4: 7939
  • 5: 5606
  • 6: 4454
  • 7: 2550
  • 8: 4724
  • 9: 8621
  • 10: 4690
  • 11: 3074
  • 12: 6947
  • 13: 7027
  • 14: 1924
  • 15: 4102
  • 16: 4958
  • 17: 4011
  • 18: 0724
  • 19: 9779
  • 20: 5249

Letras de la Nacional: CGVZ

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 4295
  • 2: 5077
  • 3: 9326
  • 4: 1130
  • 5: 8496
  • 6: 2047
  • 7: 4616
  • 8: 5120
  • 9: 4758
  • 10: 4000
  • 11: 4173
  • 12: 3009
  • 13: 4087
  • 14: 7218
  • 15: 5689
  • 16: 2565
  • 17: 2314
  • 18: 3315
  • 19: 1857
  • 20: 7392

