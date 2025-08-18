EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 18 de agosto de 2025

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 18 de agosto de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 18 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4448

  • 1: 4448
  • 2: 1314
  • 3: 3738
  • 4: 6436
  • 5: 6926
  • 6: 9407
  • 7: 9475
  • 8: 0680
  • 9: 9883
  • 10: 4161
  • 11: 8573
  • 12: 4788
  • 13: 2963
  • 14: 2203
  • 15: 5579
  • 16: 0473
  • 17: 8338
  • 18: 7233
  • 19: 5548
  • 20: 1380

Letras de la Nacional: GMXY

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2104

  • 1: 2104
  • 2: 5310
  • 3: 3857
  • 4: 4501
  • 5: 7053
  • 6: 6851
  • 7: 6910
  • 8: 7244
  • 9: 9761
  • 10: 6201
  • 11: 3570
  • 12: 5962
  • 13: 0854
  • 14: 7572
  • 15: 7357
  • 16: 2061
  • 17: 8490
  • 18: 7712
  • 19: 3832
  • 20: 3137

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 1530

  • 1: 1530
  • 2: 1929
  • 3: 6567
  • 4: 4024
  • 5: 3893
  • 6: 4226
  • 7: 8427
  • 8: 7045
  • 9: 9555
  • 10: 1199
  • 11: 5261
  • 12: 8296
  • 13: 2839
  • 14: 7097
  • 15: 9451
  • 16: 0619
  • 17: 5243
  • 18: 1618
  • 19: 8540
  • 20: 8307

Letras de la Nacional: OBLX

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 2986

  • 1: 2986
  • 2: 8710
  • 3: 4485
  • 4: 9756
  • 5: 3449
  • 6: 4396
  • 7: 3307
  • 8: 0905
  • 9: 4236
  • 10: 1502
  • 11: 9108
  • 12: 6900
  • 13: 6870
  • 14: 8012
  • 15: 9512
  • 16: 0267
  • 17: 4488
  • 18: 4175
  • 19: 2275
  • 20: 9647

