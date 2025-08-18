La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 18 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 18 de agosto de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 18 de agosto de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 4448
- 1: 4448
- 2: 1314
- 3: 3738
- 4: 6436
- 5: 6926
- 6: 9407
- 7: 9475
- 8: 0680
- 9: 9883
- 10: 4161
- 11: 8573
- 12: 4788
- 13: 2963
- 14: 2203
- 15: 5579
- 16: 0473
- 17: 8338
- 18: 7233
- 19: 5548
- 20: 1380
Letras de la Nacional: GMXY
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2104
- 1: 2104
- 2: 5310
- 3: 3857
- 4: 4501
- 5: 7053
- 6: 6851
- 7: 6910
- 8: 7244
- 9: 9761
- 10: 6201
- 11: 3570
- 12: 5962
- 13: 0854
- 14: 7572
- 15: 7357
- 16: 2061
- 17: 8490
- 18: 7712
- 19: 3832
- 20: 3137
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 1530
- 1: 1530
- 2: 1929
- 3: 6567
- 4: 4024
- 5: 3893
- 6: 4226
- 7: 8427
- 8: 7045
- 9: 9555
- 10: 1199
- 11: 5261
- 12: 8296
- 13: 2839
- 14: 7097
- 15: 9451
- 16: 0619
- 17: 5243
- 18: 1618
- 19: 8540
- 20: 8307
Letras de la Nacional: OBLX
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 2986
- 1: 2986
- 2: 8710
- 3: 4485
- 4: 9756
- 5: 3449
- 6: 4396
- 7: 3307
- 8: 0905
- 9: 4236
- 10: 1502
- 11: 9108
- 12: 6900
- 13: 6870
- 14: 8012
- 15: 9512
- 16: 0267
- 17: 4488
- 18: 4175
- 19: 2275
- 20: 9647
