La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 15 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 15 de septiembre de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 15 de septiembre de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 6453
- 1: 6453
- 2: 7749
- 3: 1838
- 4: 3774
- 5: 3399
- 6: 5554
- 7: 3337
- 8: 9331
- 9: 9471
- 10: 1638
- 11: 0197
- 12: 6431
- 13: 4199
- 14: 3891
- 15: 7128
- 16: 5627
- 17: 2748
- 18: 4324
- 19: 0290
- 20: 6928
Letras de la Nacional: HJPX
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 3290
- 1: 3290
- 2: 0882
- 3: 4442
- 4: 3861
- 5: 4931
- 6: 1823
- 7: 9012
- 8: 0185
- 9: 3996
- 10: 8710
- 11: 4382
- 12: 5947
- 13: 4575
- 14: 8102
- 15: 4785
- 16: 9116
- 17: 1287
- 18: 0824
- 19: 1507
- 20: 6072
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 4269
- 1: 4269
- 2: 3745
- 3: 6012
- 4: 9050
- 5: 1474
- 6: 0352
- 7: 0521
- 8: 1071
- 9: 7362
- 10: 9608
- 11: 8105
- 12: 7844
- 13: 0936
- 14: 4068
- 15: 6222
- 16: 7221
- 17: 9292
- 18: 9381
- 19: 9094
- 20: 6594
Letras de la Nacional: IGVY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8710
- 1: 8710
- 2: 1629
- 3: 9703
- 4: 5708
- 5: 7890
- 6: 3907
- 7: 6510
- 8: 8712
- 9: 4446
- 10: 5901
- 11: 3561
- 12: 0497
- 13: 0569
- 14: 5343
- 15: 4800
- 16: 7992
- 17: 9283
- 18: 9758
- 19: 2133
- 20: 8239
