Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 15 de septiembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 27 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 15 de septiembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 15 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 28 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 6453

  • 1: 6453
  • 2: 7749
  • 3: 1838
  • 4: 3774
  • 5: 3399
  • 6: 5554
  • 7: 3337
  • 8: 9331
  • 9: 9471
  • 10: 1638
  • 11: 0197
  • 12: 6431
  • 13: 4199
  • 14: 3891
  • 15: 7128
  • 16: 5627
  • 17: 2748
  • 18: 4324
  • 19: 0290
  • 20: 6928

Letras de la Nacional: HJPX

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 3290

  • 1: 3290
  • 2: 0882
  • 3: 4442
  • 4: 3861
  • 5: 4931
  • 6: 1823
  • 7: 9012
  • 8: 0185
  • 9: 3996
  • 10: 8710
  • 11: 4382
  • 12: 5947
  • 13: 4575
  • 14: 8102
  • 15: 4785
  • 16: 9116
  • 17: 1287
  • 18: 0824
  • 19: 1507
  • 20: 6072

Hace 28 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 4269

  • 1: 4269
  • 2: 3745
  • 3: 6012
  • 4: 9050
  • 5: 1474
  • 6: 0352
  • 7: 0521
  • 8: 1071
  • 9: 7362
  • 10: 9608
  • 11: 8105
  • 12: 7844
  • 13: 0936
  • 14: 4068
  • 15: 6222
  • 16: 7221
  • 17: 9292
  • 18: 9381
  • 19: 9094
  • 20: 6594

Letras de la Nacional: IGVY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 8710

  • 1: 8710
  • 2: 1629
  • 3: 9703
  • 4: 5708
  • 5: 7890
  • 6: 3907
  • 7: 6510
  • 8: 8712
  • 9: 4446
  • 10: 5901
  • 11: 3561
  • 12: 0497
  • 13: 0569
  • 14: 5343
  • 15: 4800
  • 16: 7992
  • 17: 9283
  • 18: 9758
  • 19: 2133
  • 20: 8239

