Apostó en la Quiniela, cometió un error y ganó una fortuna en dólares

Una insólita historia sucedió en China dónde una mujer involuntariamente le hizo ganar una fortuna al dueño de una casa de lotería.

La Quiniela es un juego de azar que despierta el anhelo de millones de personas alrededor del mundo, quienes sueñan con la posibilidad de ganar un premio que pueda cambiar sus vidas de la noche a la mañana.

En China, una historia insólita capturó la atención de todos cuando una mujer, tras un error inesperado, renunció a su billete de lotería y permitió que el dueño de la agencia se hiciera con él, sin imaginar que ese boleto mal escrito sería el portador del premio mayor.

El increíble error que hizo millonario a alguien en la Quiniela

El increíble error en la Quiniela que terminó provocando un milagro

El deseo de ganar la lotería reside en el corazón de aquellos que apuestan día tras día, ya sea seleccionando números preferidos o dejándose llevar por el azar. En China, esta ilusión se hizo realidad de una forma inesperada: una mujer acudió a realizar su apuesta, eligió meticulosamente sus números, pero un error la hizo desistir de jugar. Así, el propietario de la agencia se quedó con el billete que finalmente se alzaría con el gran premio.

El 4 de mayo pasado, una mujer se acercó a una agencia de lotería en la ciudad china de Zigong con la intención de adquirir un billete. Previo a su compra, seleccionó minuciosamente los números a los que apostaría. Una vez determinados sus números de la suerte, la mujer se dirigió al mostrador de la agencia y se los comunicó en voz alta al dueño de la tienda.

Lamentablemente, por un error involuntario, el hombre anotó incorrectamente las cifras. Al percatarse de dicho fallo, la mujer decidió rechazar el billete.

Ante esto, el dueño de la tienda comentó que suele solicitar que le entreguen los números por escrito para evitar confusiones. "Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me los dijo de viva voz", explicó según el portal news.hnr.cn.

¿Cuánto dinero ganó?

Al constatar que los números registrados no coincidían con los que ella deseaba, la mujer optó por no aceptar el billete, a pesar de los intentos persuasivos del dueño de la tienda, quien le decía: "¿Por qué no te quedás con este billete de lotería? ¿Y si resultás ser la ganadora?". Esto fue lo que el hombre expresó en ese momento, según relatos.

Sin embargo, al final, consiguió lo que buscaba y recibió un nuevo billete con los números que originalmente había seleccionado. Fue así cómo el dueño de la tienda se vio obligado a quedarse con el comprobante incorrectamente redactado, el cual resultó ser el ganador del gran premio, ascendente a 300 mil yuanes (más de $43 mil dólares estadounidenses). Según mencionó a los medios locales, parte de este dinero será destinado a la futura boda de su hijo.