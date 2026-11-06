Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 6 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Santa Fe y Córdoba juegan en casa: el pálpito federal que marca el ritmo de la Quiniela
El peso de las provincias
Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. ¡Así que ya sabés, apostadores: a buscar el pálpito y cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Ni número a la cabeza ni nada: jugá a los premios y sumá chances al pálpito
Jugar a los premios
¿Andás con la cabeza en el sorteo? Tomá nota: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Sí, paga menos, pero hay más chances, y para los apostadores es un pálpito interesante. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Pálpito millonario: las 4 cifras a la cabeza pagan 3.500 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela de este viernes 6 de noviembre? Tomá nota: si acertás las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, con $100 podés llevarte $350.000. ¡Jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos!