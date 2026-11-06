Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 6 de noviembre

Jugar a los premios

¿Andás con la cabeza en el sorteo? Tomá nota: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Sí, paga menos, pero hay más chances, y para los apostadores es un pálpito interesante. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!