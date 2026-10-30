Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 30 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 11 minutos
Dos cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $7.000
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo: $100 se convierten en $7.000. Así que ya sabés: a cuidar ese pálpito y jugarle con fe para el próximo sorteo.
Hace 26 minutos
¿Pálpito de las 3 cifras? Mirá cuánto te pagan si acertás a la cabeza
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. Ejemplo: si jugás $100, te llevás $60.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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