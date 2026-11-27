Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 27 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Pálpito vespertino: a las 18:00 juega la Vespertina y la ilusión se renueva
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás buscando un pálpito para la tarde? Este viernes 27 de noviembre tenemos cita con la Vespertina: el sorteo se juega a las 18:00 hs. Así que ya sabés, apostadores: prepará tu número de la suerte y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te encuentre con el boleto en mano!
¿Soñaste con la rata? El secreto está en las últimas dos cifras
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela? Ojo con este dato: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, por ejemplo el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el número del sueño es el 89, la rata. Así que ya sabés: para los apostadores, la clave está en mirar el final del número y no dejarse marear por las cuatro cifras. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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