El secreto de las últimas 2 cifras

¿Andás buscando un pálpito para la quiniela? Ojo con este dato: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, por ejemplo el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el número del sueño es el 89, la rata. Así que ya sabés: para los apostadores, la clave está en mirar el final del número y no dejarse marear por las cuatro cifras. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!