Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 23 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 8 minutos
Chau, Niños Cantores: del grito de los pibes al bolillero neumático
El fin de los Niños Cantores
¿Te acordás de los pibes que cantaban los números a los gritos? Los Niños Cantores de la Lotería Nacional son parte de la historia grande de la quiniela. Hoy, los sorteos se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos que dan fe de todo. Pero la frase “cantá los números” quedó para siempre en el folclore de los apostadores. Así que si andás con un pálpito, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos: ¡la suerte está echada!
Hace 23 minutos
Redoblona: dos números, un pálpito y la ilusión de pegarle al combo
¿Qué es una Redoblona?
Si andás con la suerte caliente, agarrate: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!