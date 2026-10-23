Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 23 de octubre

El fin de los Niños Cantores

¿Te acordás de los pibes que cantaban los números a los gritos? Los Niños Cantores de la Lotería Nacional son parte de la historia grande de la quiniela. Hoy, los sorteos se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos que dan fe de todo. Pero la frase “cantá los números” quedó para siempre en el folclore de los apostadores. Así que si andás con un pálpito, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos: ¡la suerte está echada!