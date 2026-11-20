Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 20 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Redoblona: dos números, un pálpito doble y la suerte en la pizarra
¿Qué es una Redoblona?
¿Andás con ganas de tentar a la suerte? La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra: por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. Un pálpito doble para los apostadores que se animan a cruzar los dedos.
Veinte números, mil pálpitos: por qué la quiniela sale con 20 y no con menos
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra de la quiniela tiene 20 números, la respuesta te va a gustar. Esos 20 lugares están ahí para habilitar las apuestas múltiples, como la Redoblona, y también para los que se la juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: elegí tu número, confiá en el pálpito y ¡suerte, apostador!
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