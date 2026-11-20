¿Por qué se sortean 20 números?

Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra de la quiniela tiene 20 números, la respuesta te va a gustar. Esos 20 lugares están ahí para habilitar las apuestas múltiples, como la Redoblona, y también para los que se la juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: elegí tu número, confiá en el pálpito y ¡suerte, apostador!