Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 13 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Si sale el 32, agarrate: el tope de banca que puede achicar tu premio
El tope de banca
¿Tenés un pálpito con el 32, el número del dinero? Ojo, porque cuando sale un número muy popular, las loterías pueden aplicar el tope de banca. ¿Qué quiere decir? Que si demasiada gente acertó al mismo tiempo, pagan un porcentaje menor del premio. No es que tu suerte se esfume: es una regla para cuando la multitud le pegó al mismo número. Así que ya sabés: jugale con fe, pero tené en cuenta este detalle antes de festejar. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Tendencias
Las más vistas