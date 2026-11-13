Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 13 de noviembre

El tope de banca

¿Tenés un pálpito con el 32, el número del dinero? Ojo, porque cuando sale un número muy popular, las loterías pueden aplicar el tope de banca. ¿Qué quiere decir? Que si demasiada gente acertó al mismo tiempo, pagan un porcentaje menor del premio. No es que tu suerte se esfume: es una regla para cuando la multitud le pegó al mismo número. Así que ya sabés: jugale con fe, pero tené en cuenta este detalle antes de festejar. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!