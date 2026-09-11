Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 11 de septiembre

¿Por qué se sortean 20 números?

Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra tiene 20 lugares, la respuesta no es capricho: están para habilitar las apuestas múltiples, como la Redoblona. También para los apostadores que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.

Así que este viernes 11 de septiembre, cuando sigas el sorteo, acordate: cada casillero es una chance para tu pálpito. ¡A cruzar los dedos y jugale con fe!