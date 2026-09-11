Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 11 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
Santa Fe y Córdoba, los dueños del pálpito federal: el interior también juega fuerte
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, no te olvides de que los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. Para los apostadores de esas tierras, el pálpito provincial pesa y mucho. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 27 minutos
La regla de oro de la city: a la desgracia se le juega al 17 o al 13
Jugarle a la desgracia
El apostador argentino tiene una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city. Así que ya sabés: cuando la cosa viene complicada, hay que tener a mano esos números. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Le pegás a las 3 cifras? El pálpito que convierte $100 en $60.000
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Este viernes 11 de septiembre, si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. Sí, leíste bien: $100 se convierten en $60.000. Un dato clave para los apostadores que andan con la calculadora y el pálpito a full. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Por qué se sortean 20 números? La pizarra que le da cuerda a la Redoblona y a los pálpitos al 5, 10 y 20
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra tiene 20 lugares, la respuesta no es capricho: están para habilitar las apuestas múltiples, como la Redoblona. También para los apostadores que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.
Así que este viernes 11 de septiembre, cuando sigas el sorteo, acordate: cada casillero es una chance para tu pálpito. ¡A cruzar los dedos y jugale con fe!
Hace 1 hora
A las 18 se juega la Vespertina: prepará el pálpito para este viernes 11
⏰ Sorteo Vespertina
Este viernes 11 de septiembre los apostadores tienen una cita con la suerte: a las 18:00 hs se sortea la Vespertina. Andá preparando ese pálpito y cruzá los dedos, que la tarde puede venir con toda la onda de la fortuna.
Hace 1 hora
La Previa: el invento moderno que despierta a los apostadores con el primer pálpito del día
¿Por qué se creó “La Previa”?
Si sos de los que madrugan con la ilusión de un pálpito, esta curiosidad es para vos: La Previa, el sorteo de media mañana que se juega entre las 10:15 y 10:30 hs, es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!