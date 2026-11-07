Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 7 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
A las 12 en punto: La Primera llega con el pálpito al rojo vivo
⏰ Sorteo La Primera
Este sábado 7 de noviembre, La Primera llega al mediodía y se sortea a las 12:00 hs en punto. ¿Tenés el pálpito listo? Los apostadores ya afilan los dedos: jugá con la suerte y esperá el bombazo de la mañana.
No es capricho: por qué la pizarra de la Quiniela tiene 20 números
¿Por qué se sortean 20 números?
Si te preguntaste por qué la pizarra de la Quiniela tiene 20 lugares, la respuesta está pensada para las apuestas múltiples. Esos veinte casilleros permiten jugar una Redoblona y también apostar a que tu número sale a los 5, a los 10 o a los 20.
Así que ya sabés: además del pálpito, hay estructura para que los apostadores tengan más formas de jugar. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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