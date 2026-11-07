Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 7 de noviembre

¿Por qué se sortean 20 números?

Si te preguntaste por qué la pizarra de la Quiniela tiene 20 lugares, la respuesta está pensada para las apuestas múltiples. Esos veinte casilleros permiten jugar una Redoblona y también apostar a que tu número sale a los 5, a los 10 o a los 20.

Así que ya sabés: además del pálpito, hay estructura para que los apostadores tengan más formas de jugar. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!