Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 31 de octubre

⏰ Sorteo Matutina

Si sos de los que anotan el pálpito en el celular apenas se levantan, atención: la Matutina no se juega a la mañana. Aunque el nombre confunda a más de uno, este sorteo se juega después del almuerzo, a las 15:00 hs.

Así que ya sabés: terminá el mate, guardá los cubiertos y andá preparando los números. A las 15 en punto es el turno de la Matutina, la cita perfecta para los apostadores que no quieren esperar hasta la noche para tentar a la suerte.

¿Ya tenés tu combinación? Jugale a la suerte y que el pálpito no te falle.