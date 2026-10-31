Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 31 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 10 minutos
Veinte lugares para el pálpito: ¿por qué la quiniela sortea 20 números?
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás buscando un pálpito? Los 20 lugares de la pizarra existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 25 minutos
San Cono y el 03: el pálpito que paraliza las agencias cada 3 de junio
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, su número es el 03. Por eso, en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡Jugale con fe y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Mate, almuerzo y pálpito: la Matutina se juega a las 15 y vos ya tenés tus números
⏰ Sorteo Matutina
Si sos de los que anotan el pálpito en el celular apenas se levantan, atención: la Matutina no se juega a la mañana. Aunque el nombre confunda a más de uno, este sorteo se juega después del almuerzo, a las 15:00 hs.
Así que ya sabés: terminá el mate, guardá los cubiertos y andá preparando los números. A las 15 en punto es el turno de la Matutina, la cita perfecta para los apostadores que no quieren esperar hasta la noche para tentar a la suerte.
¿Ya tenés tu combinación? Jugale a la suerte y que el pálpito no te falle.