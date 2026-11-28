Mirar el cielo antes de jugar

En el mundo quinielero hay una costumbre que no se discute: cuando el cielo amenaza tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Es casi un ritual sagrado que se repite fecha tras fecha.

Y ojo, que si el día arranca nublado, esos dos números son fija. Así que ya sabés: antes de pasar por la agencia, levantá la vista, mirá el cielo y dejate llevar por el pálpito. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!