Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 28 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Cantá los números: el adiós de los Niños Cantores que la quiniela no olvida
El fin de los Niños Cantores
¿Andás con el oído entrenado para el pálpito? Hubo una época en la que los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Hoy los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos. Pero la frase “cantá los números” quedó para siempre entre los apostadores.
¿Sabías que la Quiniela Oficial nació en 1973 para espantar el juego clandestino?
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con un pálpito y no sabés a qué número jugarle? La Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, ya que antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡A cruzar los dedos, apostadores, para el próximo sorteo!
Cielo nublado, pálpito asegurado: los números que el ambiente quinielero mira antes de jugar
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡A mirar el cielo y cruzar los dedos para el próximo sorteo!
San Cono, el santo de la timba: el 03 que hace colapsar las agencias cada 3 de junio
San Cono, el patrono de la timba
Si andás buscando un pálpito para la quiniela, guardate este dato: cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, ese santito tiene número propio: el 03. Por eso, en esa fecha, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Cielo nublado, pálpito asegurado: los dos números que no fallan en días de tormenta
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre que no se discute: cuando el cielo amenaza tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Es casi un ritual sagrado que se repite fecha tras fecha.
Y ojo, que si el día arranca nublado, esos dos números son fija. Así que ya sabés: antes de pasar por la agencia, levantá la vista, mirá el cielo y dejate llevar por el pálpito. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Pálpito de oro: las 4 cifras a la cabeza te pueden convertir $100 en $350.000
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás con un pálpito para el sorteo de este sábado 28 de noviembre? Si acertás las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo: $100 se convierten en $350.000.
Así que ya sabés, apostadores: jugale al número que te tiente y cruzá los dedos. ¡La suerte puede cambiar tu día!
Se apagó el coro: los Niños Cantores de la quiniela pasaron a la historia
El fin de los Niños Cantores
¿Te acordás cuando la suerte tenía voz de pibe? Históricamente, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Hoy en día, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase "cantá los números" quedó para siempre. Un clásico que sigue haciendo ruido en la memoria de los apostadores.