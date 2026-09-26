Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 26 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 9 minutos
Apostar a los 10: menos premio, pero más chances para tu pálpito
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás con un pálpito? Esta modalidad es para los apostadores que quieren más chances: jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor porque se divide 70 dividido 10, pero tenés más oportunidades de que el número pegue. ¡A jugarle a los 10 y cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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