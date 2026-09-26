Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 26 de septiembre

📉 ¿Qué es apostar a los 10?

¿Andás con un pálpito? Esta modalidad es para los apostadores que quieren más chances: jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor porque se divide 70 dividido 10, pero tenés más oportunidades de que el número pegue. ¡A jugarle a los 10 y cruzar los dedos para el próximo sorteo!