Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 24 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 23 minutos
Dos a la vez: la Redoblona y el pálpito que multiplica el premio
🔄 La Redoblona
¿Andás con ganas de arriesgar un poco más? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Nada de fórmulas raras: es poner el pálpito en dos casilleros y cruzar los dedos.
Así que ya sabés, apostadores: para este sábado 24 de octubre, si te tienta la Redoblona, jugale a esos dos números que te hacen ruido. ¡Que la suerte acompañe!
Hace 1 hora
La Previa: el primer pálpito del sábado madruga a las 10:15
⏰ Sorteo La Previa
Si andás con el pálpito tempranero, agendá: La Previa es el primer sorteo del día y sale de lunes a sábado a las 10:15 hs. Este sábado 24 de octubre arranca la jornada de Quiniela con todo para los apostadores. ¡A cruzar los dedos y jugarle con fe!
Hace 1 hora
Cuatro cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $350.000
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con la calculadora mental y un pálpito para el sábado, tomá nota: si acertás las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $350.000. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 2 horas
La Previa: el primer pálpito del sábado se juega a las 10:15
⏰ Sorteo La Previa
Si sos de los que arrancan el día con la terminal en la mano, atenti: La Previa es el primer sorteo de la jornada y se realiza de lunes a sábado a las 10:15 hs.
Hoy, sábado 24 de octubre, el pálpito empieza temprano. ¡Jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos!