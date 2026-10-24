Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 24 de octubre

🔄 La Redoblona

¿Andás con ganas de arriesgar un poco más? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Nada de fórmulas raras: es poner el pálpito en dos casilleros y cruzar los dedos.

Así que ya sabés, apostadores: para este sábado 24 de octubre, si te tienta la Redoblona, jugale a esos dos números que te hacen ruido. ¡Que la suerte acompañe!