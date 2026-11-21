Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 21 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
La Previa: el primer pálpito del sábado sale a las 10:15, con café y todo
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás con el pálpito fresco? Este sábado 21 de noviembre el primer sorteo del día es La Previa, de lunes a sábado a las 10:15 hs. Sí, bien temprano: prepará el café, jugale al número que te late y no dejes que la suerte te agarre dormido.
Para los apostadores madrugadores, La Previa es la primera parada de la jornada. ¡A cruzar los dedos y que el pálpito tenga onda!
Tendencias
Las más vistas