⏰ Sorteo La Previa

¿Andás con el pálpito fresco? Este sábado 21 de noviembre el primer sorteo del día es La Previa, de lunes a sábado a las 10:15 hs. Sí, bien temprano: prepará el café, jugale al número que te late y no dejes que la suerte te agarre dormido.

Para los apostadores madrugadores, La Previa es la primera parada de la jornada. ¡A cruzar los dedos y que el pálpito tenga onda!