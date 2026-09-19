Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 19 de septiembre

¿Por qué se creó "La Previa"?

¿Sos de los que se despiertan con el mate en una mano y el pálpito en la otra? Entonces La Previa es tu mejor aliada. Se trata del sorteo de media mañana, que se juega alrededor de las 10:15 / 10:30 hs, y es un invento relativamente moderno dentro de la grilla diaria de la Quiniela.

El motivo es bien simple: calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, esa tribu que ya tiene el número soñado anotado desde que se levanta y no aguanta hasta el mediodía para tentar a la suerte.

Por eso La Previa funciona como un aperitivo perfecto: un bocado cortito para ir abriendo el apetito antes del clásico infaltable, el sorteo de La Primera al mediodía. Dos chances en un mismo día y el corazón repartido entre las dos.

Así que ya sabés: si el sueño te dejó un número dando vueltas en la cabeza desde tempranito, jugale a La Previa y no esperes hasta el mediodía. ¡A cruzar los dedos!