Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 19 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 13 minutos
Redoblona: dos números, dos ubicaciones y un premio que se multiplica si sale todo
🔄 La Redoblona
¿Andás con ganas de arriesgar un pálpito distinto? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Nada de fórmulas raras: es para apostadores que se animan a cruzar sus números de la suerte y esperar que el destino diga presente en las dos posiciones. Este sábado, 19 de septiembre, si te tienta la jugada, ya sabés: la Redoblona puede hacer que tu acierto valga mucho más. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!
Hace 28 minutos
Malas noticias, buenos pálpitos: el 17 y el 13 se juegan en la Quiniela
Jugarle a la desgracia
¿Andás con la yeta? En la city no se esconde: se juega. El apostador argentino tiene una regla de oro: si pasan malas noticias, las apuestas llueven sobre la Quiniela.
Y los números que se llevan todos los pálpitos son el 17, conocido como La desgracia, y el 13, el clásico La yeta. La superstición manda en la city.
Este sábado, 19 de septiembre, ya sabés: cuando la vida viene torcida, hay quienes le juegan a la desgracia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Previa: el invento que calma a los madrugadores antes del clásico de la Quiniela
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Sos de los que se despiertan con el mate en una mano y el pálpito en la otra? Entonces La Previa es tu mejor aliada. Se trata del sorteo de media mañana, que se juega alrededor de las 10:15 / 10:30 hs, y es un invento relativamente moderno dentro de la grilla diaria de la Quiniela.
El motivo es bien simple: calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, esa tribu que ya tiene el número soñado anotado desde que se levanta y no aguanta hasta el mediodía para tentar a la suerte.
Por eso La Previa funciona como un aperitivo perfecto: un bocado cortito para ir abriendo el apetito antes del clásico infaltable, el sorteo de La Primera al mediodía. Dos chances en un mismo día y el corazón repartido entre las dos.
Así que ya sabés: si el sueño te dejó un número dando vueltas en la cabeza desde tempranito, jugale a La Previa y no esperes hasta el mediodía. ¡A cruzar los dedos!