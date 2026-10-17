Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 17 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
Cantá los números: la frase que sobrevivió al fin de los Niños Cantores
El fin de los Niños Cantores
Hubo una época en la que los números de la Lotería Nacional se extraían y se cantaban a los gritos por niños. Hoy, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre.
Para los apostadores, la mística sigue intacta: si tenés un pálpito, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!
Hace 29 minutos
Pálpito con red: apostar a los 10 te da más chances en la Quiniela
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás buscando un pálpito? Esta modalidad te puede servir: apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero tenés más chances de pegarle. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Quiniela Oficial nació en el 73 para combatir el juego clandestino: del pálpito escondido al sueño oficial
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, ya que antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios.
Así que ya sabés: cuando juegues tu número favorito, acordate que esta tradición tiene historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Dos cifras y un pálpito: tu apuesta puede saltar de $100 a $7.000
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si andás con la suerte caliente y le pegás a las 2 cifras a la cabeza, cobrás 70 veces lo apostado. Traducido para apostadores: $100 se convierten en $7.000. Así que ya sabés, a cuidar ese pálpito para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
Pálpito de una cifra: si acertás la última, $100 se vuelven $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás con un pálpito para el sábado 17 de octubre? Si le pegás a la última cifra a la cabeza, la Quiniela te paga 7 veces lo apostado. Por ejemplo, si ponés $100, te llevás $700. Nada de fórmulas raras: es la suerte en su versión más simple.
Así que ya sabés, apostadores: jugale al número que te late y cruzá los dedos.