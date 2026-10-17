Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 17 de octubre

El fin de los Niños Cantores

Hubo una época en la que los números de la Lotería Nacional se extraían y se cantaban a los gritos por niños. Hoy, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre.

Para los apostadores, la mística sigue intacta: si tenés un pálpito, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!