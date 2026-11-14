Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 14 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
¿Por qué existe “La Previa”? El aperitivo de la suerte para ansiosos madrugadores
¿Por qué se creó “La Previa”?
Porque la ansiedad de los apostadores madrugadores no espera hasta el mediodía: el sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar esas ganas de jugar y funcionar como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera.
Así que ya sabés: si tenés un pálpito tempranero, La Previa te da ese gustito de suerte antes del plato fuerte del mediodía. ¡Jugale a tu pálpito y a cruzar los dedos!
¿Te salió 3689? No mires el 36: el pálpito está en el 89, la rata
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Ojo con este dato: aunque el número a la cabeza tenga cuatro cifras, por ejemplo 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. Es decir, el número que vale para la tabla es el 89, la rata.
Así que ya sabés: si te sale un número largo, no te marees con los primeros dígitos. Para la tabla clásica, la posta está en las últimas dos cifras. Y si el pálpito te dice rata, jugale al 89. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!