Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 14 de noviembre

¿Por qué se creó “La Previa”?

Porque la ansiedad de los apostadores madrugadores no espera hasta el mediodía: el sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar esas ganas de jugar y funcionar como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera.

Así que ya sabés: si tenés un pálpito tempranero, La Previa te da ese gustito de suerte antes del plato fuerte del mediodía. ¡Jugale a tu pálpito y a cruzar los dedos!