Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 10 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
⏰ La Matutina se juega a las 15:00: el pálpito que llega justo después del almuerzo
⏰ Sorteo Matutina
Si andás con la calculadora mental encendida desde temprano, esto te interesa: el Sorteo Matutina se juega después del almuerzo, a las 15:00 hs. Sí, ese horario ideal para el pálpito de sobremesa, con el mate todavía caliente y la revancha de la noche anterior bien fresquita en la memoria.
Así que ya sabés, apostadores: este sábado 10 de octubre la cita es a las 15:00. Anotá tu número soñado, cruzá los dedos y jugale al que te dicta el corazón. ¡Que la suerte acompañe!
Hace 18 minutos
Un acierto de una cifra y tu billete se multiplica: $100 se transforman en $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Para los apostadores que van por el pálpito cortito, la Quiniela tiene una regla bien simple: si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado.
¿Un ejemplo para la suerte? Si ponés $100, te llevás $700. Así que ya sabés: a elegir ese número soñado y cruzar los dedos para el próximo sorteo de este sábado, 10 de octubre.