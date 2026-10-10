Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 10 de octubre

⏰ Sorteo Matutina

Si andás con la calculadora mental encendida desde temprano, esto te interesa: el Sorteo Matutina se juega después del almuerzo, a las 15:00 hs. Sí, ese horario ideal para el pálpito de sobremesa, con el mate todavía caliente y la revancha de la noche anterior bien fresquita en la memoria.

Así que ya sabés, apostadores: este sábado 10 de octubre la cita es a las 15:00. Anotá tu número soñado, cruzá los dedos y jugale al que te dicta el corazón. ¡Que la suerte acompañe!