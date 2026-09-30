Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 30 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
De apuestas escondidas en los barrios a la Quiniela oficial: el pálpito que nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973? Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, en pleno juego clandestino. Por eso, su objetivo principal fue combatir el juego clandestino.
Así que ya sabés: cada vez que aparece un número, hay una historia de pálpito, suerte y apostadores que viene desde hace décadas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 19 minutos
Del grito de los Niños Cantores al bolillero neumático: 'cantá los números' quedó para siempre
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Históricamente, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Sí, los famosos Niños Cantores le ponían voz a cada sorteo.
Hoy, en cambio, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos. Se terminaron los gritos, pero la frase cantá los números quedó para siempre entre los apostadores. Así que ya sabés: cuando suene el bolillero, el pálpito se canta igual.