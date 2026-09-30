Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 30 de septiembre

El origen de la Quiniela Oficial

¿Sabías que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973? Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, en pleno juego clandestino. Por eso, su objetivo principal fue combatir el juego clandestino.

Así que ya sabés: cada vez que aparece un número, hay una historia de pálpito, suerte y apostadores que viene desde hace décadas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!