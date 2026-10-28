Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 28 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 16 minutos
⏰ A las 18:00 hs, la Vespertina llama: ¿ya tenés tu pálpito?
⏰ Sorteo Vespertina
Este miércoles 28 de octubre la tarde viene con pálpito: a las 18:00 hs tenemos el sorteo de la Vespertina. Andá preparando tu jugada y cruzá los dedos, porque la suerte para los apostadores puede aparecer a la tardecita.
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