El origen de la Quiniela Oficial

¿Sabías que la Quiniela oficial, tal como la conocemos, nació en Argentina en 1973? Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios.

Con la Quiniela Oficial, la suerte empezó a jugarse de otra manera. Este miércoles 25 de noviembre, si andás con un pálpito, ya sabés: la historia del número también tiene su costado barrial. ¡Jugale a la suerte!