Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 25 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Jugale a los 10: el pálpito con premio más chico, pero con más chances de acertar
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si tenés un pálpito pero querés cubrirte un poco más, apostar a los 10 significa jugar a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor —70 dividido 10—, pero tenés más chances. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
De las apuestas escondidas al pálpito oficial: la Quiniela nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela oficial, tal como la conocemos, nació en Argentina en 1973? Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios.
Con la Quiniela Oficial, la suerte empezó a jugarse de otra manera. Este miércoles 25 de noviembre, si andás con un pálpito, ya sabés: la historia del número también tiene su costado barrial. ¡Jugale a la suerte!
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