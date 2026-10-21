Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 21 de octubre

Mirar el cielo antes de jugar

Hay una costumbre que no falla entre los apostadores: cuando el día amenaza con tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si la mañana arranca nublada, esos números son fija. Así que ya sabés: antes de tentar a la suerte, levantá la vista y mirá el cielo.