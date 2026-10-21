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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 21 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 21 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 10 minutos

Cielo nublado, pálpito seguro: jugale al 39 o al 09 antes del sorteo

Mirar el cielo antes de jugar

Hay una costumbre que no falla entre los apostadores: cuando el día amenaza con tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si la mañana arranca nublada, esos números son fija. Así que ya sabés: antes de tentar a la suerte, levantá la vista y mirá el cielo.

Hace 26 minutos

Tres cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $60.000

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si acertás las 3 cifras a la cabeza, el pago es de 600 veces lo apostado. Traducción para apostadores: con $100 jugados, ganás $60.000. ¡A cruzar los dedos y seguirle el pálpito para el próximo sorteo!
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