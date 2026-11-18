El origen de la Quiniela Oficial

¿Andás buscando un pálpito para hoy? Antes de jugarle al número del sueño, te tiramos un dato de color que pocos conocen: la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Sí, hace relativamente poco.

¿Y cuál fue el objetivo? Nada menos que combatir el juego clandestino. Antes de esa fecha, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, entre mates, códigos y alguna que otra mirada cómplice. No había un sistema formal que pusiera las cosas en orden.

Con la llegada de la Quiniela oficial, la jugada pasó de la clandestinidad a la luz del día, y los apostadores pudieron dejar de andar con el corazón en la boca. Así que ya sabés: cada vez que tirás un pálpito, estás participando de una historia que tiene más de cinco décadas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!