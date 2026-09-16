Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 16 de septiembre

⏰ Sorteo Nocturna

Para cerrar el día, este miércoles, 16 de septiembre, los apostadores tienen una cita clave: a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Es la oportunidad para tirar ese pálpito que venís madurando y cruzar los dedos.

Así que ya sabés: si le vas a jugar al sueño, a una fecha o a ese número que te guiña el ojo, preparate porque la Nocturna define la noche. ¡A cruzar los dedos!