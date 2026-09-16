Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 16 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
La Primera: el pálpito de las 12 en punto que puede cambiarte el mediodía
⏰ Sorteo La Primera
Hoy, miércoles 16 de septiembre, al mediodía llega La Primera. El sorteo se hace a las 12:00 hs en punto, así que si tenés un pálpito picando, prepará la jugada: es el momento justo para jugale al número que no te deja dormir la siesta. ¡A cruzar los dedos!
Hace 22 minutos
A puro pálpito: la Nocturna cierra el miércoles a las 21
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, este miércoles, 16 de septiembre, los apostadores tienen una cita clave: a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Es la oportunidad para tirar ese pálpito que venís madurando y cruzar los dedos.
Así que ya sabés: si le vas a jugar al sueño, a una fecha o a ese número que te guiña el ojo, preparate porque la Nocturna define la noche. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Redoblona: el pálpito doble que multiplica la ilusión (y la plata) en la Quiniela
🔄 La Redoblona
¿Ya tenés tu pálpito para el sorteo de hoy? Si sos de los apostadores que van por todo, la Redoblona te puede interesar: es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas.
El detalle es simple pero picante: si salen ambos números, el premio se multiplica. Nada de conformarse con uno solo, acá la suerte tiene que acompañarte dos veces.
Así que ya sabés: jugale a ese par de números que venís soñando y cruzá los dedos. Este miércoles 16 de septiembre la Redoblona puede hacerte festejar por partida doble. 🍀
Hace 1 hora
Dos cifras a la cabeza: $100 se transforman en $7.000 y el pálpito no se negocia
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si andás con la calculadora mental buscando el pálpito, atenti: en la Quiniela, acertar las 2 cifras a la cabeza te paga 70 veces lo apostado. Sí, leíste bien: si jugás $100, te llevás $7.000. Una tentación para los apostadores que van por el pleno.
Así que ya sabés: elegí bien tus dos números, cruzá los dedos y que la suerte te acompañe en el próximo sorteo.
Hace 1 hora
Pálpito de mediodía: La Primera se sortea a las 12:00 en punto
⏰ Sorteo La Primera
Si andás con el pálpito a flor de piel, tomá nota: La Primera llega al mediodía y se sortea a las 12:00 hs en punto. Hoy es miércoles, 16 de septiembre, así que prepará tu apuesta y cruzá los dedos. ¡Que la suerte acompañe a los apostadores!
Hace 1 hora
Quiniela federal: Santa Fe y Córdoba, los pálpitos que marcan el ritmo en el interior
El peso de las provincias
Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. Así que ya sabés: si andás con la fe puesta en el pálpito, jugale también a esas jugadas que suenan fuerte en el interior. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
De apostar escondido en el barrio a la Quiniela Oficial: el pálpito que cambió todo en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela Oficial, tal como la conocemos, no es tan vieja como parece? Nació en Argentina recién en 1973, así que es más joven que muchos de los pálpitos que hoy anotamos apurados antes del cierre.
¿Y para qué vino al mundo? Nada menos que para combatir el juego clandestino. Antes de que existiera el sorteo oficial, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios: de la mano y con la oreja bien atenta, todo un ritual de apostadores que se jugaban la suerte a escondidas.
Con la llegada de la Quiniela Oficial ese mundo se ordenó: la suerte dejó de correr por las sombras y pasó a tener su lugar con reglas claras. Así que ya sabés: cuando le jugás a tu número de siempre, no estás solo en la tradición, estás repitiendo una historia de más de medio siglo.
¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo y que la suerte te acompañe!