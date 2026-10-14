Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 14 de octubre

¿Cómo se leen las 4 cifras?

Si estás mirando la pizarra y te marean los numeritos, quedate tranquilo: no hay misterio. En la Quiniela siempre vas a ver números de 4 cifras, y cada parte tiene su nombre.

La última cifra es la Unidad. Las dos últimas forman el Ambo. Las tres últimas son la Terna. Y el número completo es la Cuaterna.

Así que ya sabés: si te gusta un número, jugale con pálpito y revisá bien cada posición. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!