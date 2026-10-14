Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 14 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
Unidad, Ambo, Terna y Cuaterna: la guía para leer las 4 cifras de la Quiniela sin marearte
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si estás mirando la pizarra y te marean los números, tranquilo: siempre vas a ver números de 4 cifras. La última es la Unidad; las dos últimas forman el Ambo; las tres últimas, la Terna; y el número completo es la Cuaterna. Ahí nomás tenés todas las lecturas para tu pálpito. ¡A jugarle con fe y cruzar los dedos!
Hace 20 minutos
Quiniela: si sale el 32, ojo con el tope de banca que te puede licuar el premio
El tope de banca
¿Andás con el pálpito del 32? Ojo, porque cuando sale un número muy popular, como el 32, el dinero, las loterías aplican el tope de banca. ¿Qué quiere decir? Que si demasiada gente acertó al mismo tiempo, se paga un porcentaje menor del premio. Así que ya sabés: la suerte puede ser multitudinaria, pero la banca se cubre. ¡Atenti para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Cuatro cifras y no sabés qué jugar? La guía rápida para leer la pizarra de la Quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si estás mirando la pizarra y te marean los numeritos, quedate tranquilo: no hay misterio. En la Quiniela siempre vas a ver números de 4 cifras, y cada parte tiene su nombre.
La última cifra es la Unidad. Las dos últimas forman el Ambo. Las tres últimas son la Terna. Y el número completo es la Cuaterna.
Así que ya sabés: si te gusta un número, jugale con pálpito y revisá bien cada posición. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Previa: el aperitivo quinielero para los que no aguantan hasta el mediodía
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Andás con el pálpito desde temprano? El sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, funcionando como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía.
Así que ya sabés: si no aguantás hasta el mediodía, jugale a tu número de la suerte en La Previa. ¡A cruzar los dedos!