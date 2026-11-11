Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 11 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
De $100 a $7.000: el pálpito de las 2 cifras que te puede cambiar el miércoles
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Para los apostadores que van por el pálpito corto, la data es clara: si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, con $100 te llevás $7.000.
Así que ya sabés: jugale a ese número que te hace ruido, cruzá los dedos y que la suerte acompañe en el próximo sorteo de este miércoles 11 de noviembre.
San Cono y el 03: el santo que hace colapsar las agencias cada 3 de junio
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito para el próximo sorteo? Entonces tenés que conocerlo: cada 3 de junio se celebra a San Cono, nada menos que el santo patrono de los quinieleros. Y ojo, que la fecha no es casual: en la tabla de los sueños el número 03 lo representa.
Por eso, en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. Una verdadera romería de apostadores, boletas y fe, donde la suerte se pide con la misma devoción con la que se reza. Así que ya sabés: si el 03 te aparece en un sueño, jugale sin culpa y confiá en el pálpito.
De apuestas escondidas a la luz oficial: la Quiniela nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
Este miércoles 11 de noviembre, si andás con un pálpito, te tiramos un dato de color: la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. ¿Su gran objetivo? Combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios.
Así que ya sabés: jugale al pálpito, que la suerte oficial tiene historia y los apostadores pueden vivirla con otro ánimo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
El 32 no es capricho: la tabla de los sueños llegó en barco desde Nápoles
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Soñaste con el 32 o con el 14 y ya andás buscando pálpito? Ojo: los famosos significados de los números no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una antigua tradición que llegó en los barcos con los inmigrantes italianos. Así que cuando jugás al 32, el dinero, o al 14, el borracho, estás tirando de una herencia bien napolitana. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Veinte números, mil pálpitos: por qué la pizarra te da más chances de jugar
¿Por qué se sortean 20 números?
Si te preguntás por qué la pizarra tiene 20 lugares, la respuesta es bien simple: están pensados para las apuestas múltiples, como la Redoblona, y también para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Jugale a tu pálpito y cruzá los dedos para el próximo sorteo!
Un pálpito de $100 que se vuelve $700: cuánto paga 1 cifra en la Quiniela
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si sos de los que se tiran un pálpito con una sola cifra a la cabeza, esta data te va a gustar: acertar la última cifra del sorteo te paga 7 veces lo apostado. Sin vueltas ni letra chica: multiplicás por siete y a festejar.
Pongámoslo en plata contante: apostás $100 y, si la pegás, te volvés con $700 en el bolsillo. Un tiro barato, ideal para los apostadores que confían en ese número que se les aparece en sueños.
Así que ya sabés: si la suerte te guiña un ojo con esa cifrita, jugale sin culpa. ¡Y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Cuatro cifras, un pálpito y 3.500 veces tu apuesta: la jugada más difícil y jugosa
La magia de acertar las 4 cifras
¿Te animás a buscar el golpe de la suerte? Es el premio más difícil, pero también el más jugoso: si acertás exactamente las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. Sí, leíste bien. Para los apostadores que van por todo, ese pálpito puede ser una locura. ¡A cruzar los dedos y jugale con fe al próximo sorteo!
Apostar a los 10: el pálpito con más chances de no quedarte afuera
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si andás con un pálpito fijo, esta modalidad te puede interesar: jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero tenés más chances de pegarle. ¡Así que ya sabés, apostadores: a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
¿Pálpito de 4 cifras? Con $100 podés volverte con $350.000
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito para la Quiniela de este miércoles, 11 de noviembre, prestá atención: el premio mayor de las 4 Cifras paga 3.500 veces lo apostado cuando le acertás a la cabeza.
Traducido a la realidad: si jugás $100, te podés llevar $350.000. Nada mal para tentar a la suerte, ¿no? Eso sí, apostadores: hay que pegarle justo al número ganador. ¡A cruzar los dedos y jugarle al pálpito!