Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 11 de noviembre

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

Para los apostadores que van por el pálpito corto, la data es clara: si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, con $100 te llevás $7.000.

Así que ya sabés: jugale a ese número que te hace ruido, cruzá los dedos y que la suerte acompañe en el próximo sorteo de este miércoles 11 de noviembre.