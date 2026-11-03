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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 3 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 3 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 15 minutos

Jugarle a la desgracia: malas noticias, buenos pálpitos para el 17 y el 13

Jugarle a la desgracia

En la city hay una regla de oro entre los apostadores: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda, y más de uno ya le hizo el pálpito. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 30 minutos

De apuestas escondidas a la Quiniela oficial: el pálpito que nació en 1973

El origen de la Quiniela Oficial

¿Andás con un pálpito? La Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, bien lejos de la oficialidad. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino. Un dato con historia para los apostadores: jugale con fe al próximo sorteo, pero sin olvidar que la suerte también se cruza con la legalidad. ¡A cruzar los dedos!

Hace 1 hora

Cuatro cifras a la cabeza: el pálpito que te paga 3.500 veces lo apostado

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si tu pálpito apunta a las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo: si jugás $100, podés llevarte $350.000. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
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