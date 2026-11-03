Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 3 de noviembre

El origen de la Quiniela Oficial

¿Andás con un pálpito? La Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, bien lejos de la oficialidad. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino. Un dato con historia para los apostadores: jugale con fe al próximo sorteo, pero sin olvidar que la suerte también se cruza con la legalidad. ¡A cruzar los dedos!