Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 3 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
Jugarle a la desgracia: malas noticias, buenos pálpitos para el 17 y el 13
Jugarle a la desgracia
En la city hay una regla de oro entre los apostadores: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda, y más de uno ya le hizo el pálpito. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 30 minutos
De apuestas escondidas a la Quiniela oficial: el pálpito que nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con un pálpito? La Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, bien lejos de la oficialidad. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino. Un dato con historia para los apostadores: jugale con fe al próximo sorteo, pero sin olvidar que la suerte también se cruza con la legalidad. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Cuatro cifras a la cabeza: el pálpito que te paga 3.500 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si tu pálpito apunta a las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo: si jugás $100, podés llevarte $350.000. ¡A cruzar los dedos, apostadores!