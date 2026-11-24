Jugarle a la desgracia

En la city hay una regla de oro entre los apostadores: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda y el pálpito se impone: cuando la cosa viene torcida, jugale al 17 o al 13. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!