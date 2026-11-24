Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 24 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Mala noticia, buen pálpito: por qué la quiniela se juega al 17 y al 13
Jugarle a la desgracia
En la city hay una regla de oro entre los apostadores: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda y el pálpito se impone: cuando la cosa viene torcida, jugale al 17 o al 13. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
De $100 a $350.000: el pálpito de las 4 cifras que te puede cambiar el martes
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Tenés un pálpito? Si le jugás a las 4 cifras a la cabeza y acertás, el premio mayor te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo: con $100 te llevás nada menos que $350.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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