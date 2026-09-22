Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 22 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 16 minutos
Apostar a los 10: el pálpito que te da más chances aunque el premio sea menor
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás con un pálpito y querés más chances? Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero tenés más chances. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este martes 22 de septiembre!
Hace 1 hora
Tres cifras a la cabeza: el pálpito que te puede multiplicar la apuesta por 600
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás con un pálpito para el sorteo de este martes, 22 de septiembre? Si le pegás a las 3 cifras a la cabeza, la suerte te devuelve a lo grande: ganás 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, te llevás $60.000. Así que ya sabés: a llenar el ticket y cruzar los dedos, apostadores.
Hace 1 hora
¿Pálpito a las 10 de la mañana? La Previa existe por culpa de tu ansiedad
¿Por qué se creó La Previa?
¿Sos de los que se despiertan con un pálpito y no aguantan hasta el mediodía? Entonces La Previa es para vos. Este sorteo de media mañana, que sale cerca de las 10:15 / 10:30 hs, es un invento relativamente moderno. Lo sumaron a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Así que ya sabés: si te madrugó la suerte este martes 22 de septiembre, jugale a La Previa y después vamos por el plato principal. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Cuatro cifras a la cabeza: el pálpito que paga 3.500 veces lo apostado
La magia de acertar las 4 cifras
Si andás con la intuición afilada, prestá atención: en la Quiniela, el premio más difícil pero el más jugoso es acertar exactamente las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto. Nada de aproximaciones: tiene que ser justo así.
¿El premio? Nada menos que 3.500 veces lo que apostaste. Sí, leíste bien. Por eso, cuando el pálpito viene fuerte, muchos apostadores sueñan con clavarla y le juegan con toda la fe a ese número que les ronda la cabeza.
Este martes, 22 de septiembre, la suerte está echada. Si tenés un número rondando, jugale con confianza: la gloria de las cuatro cifras espera al más audaz. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
Pálpito de último momento: la Nocturna se juega a las 21 y la ilusión no duerme
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, a las 21:00 hs se juega la Nocturna de este martes 22 de septiembre. Si andás con el pálpito a flor de piel, este es el último llamado para los apostadores que quieren que la suerte les guiñe un ojo. ¡A cruzar los dedos!
Hace 2 horas
Pálpito millonario: las 4 cifras a la cabeza pagan 3.500 veces lo que apostás
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con el pálpito a flor de piel, este dato te va a interesar. En la Quiniela, el premio mayor se lo lleva quien acierta las 4 cifras a la cabeza.
¿Cuánto paga? 3.500 veces lo apostado. Traducido: si jugás $100, te embolsás $350.000. Un número que te cambia el día, y por qué no, el mes.
Así que ya sabés: hoy, martes 22 de septiembre, los apostadores van por todo. Jugale a ese número que no te deja dormir y ¡a cruzar los dedos para que la suerte diga presente!
Hace 2 horas
¿Siesta o pálpito? La Matutina te espera a las 15:00
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás con ganas de un pálpito? Agarrate, porque después del almuerzo se juega la Matutina. La cita es a las 15:00 hs, así que si te dormís la siesta te la perdés. Este martes 22 de septiembre los apostadores ya tienen su manía lista. ¡A cruzar los dedos y jugarle con fe!
Hace 2 horas
Una cifra, siete veces la apuesta: el pálpito más rendidor de la Quiniela
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás con ganas de probar suerte? En la Quiniela, si le pegás a la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Sí, leíste bien: ponés $100 y te llevás $700. Un pálpito chico puede convertirse en una alegría grande.
Así que ya sabés: si un número te persigue, jugale a una cifra y cruzá los dedos. Este martes 22 de septiembre la suerte puede estar de tu lado.