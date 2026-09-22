Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 22 de septiembre

La magia de acertar las 4 cifras

Si andás con la intuición afilada, prestá atención: en la Quiniela, el premio más difícil pero el más jugoso es acertar exactamente las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto. Nada de aproximaciones: tiene que ser justo así.

¿El premio? Nada menos que 3.500 veces lo que apostaste. Sí, leíste bien. Por eso, cuando el pálpito viene fuerte, muchos apostadores sueñan con clavarla y le juegan con toda la fe a ese número que les ronda la cabeza.

Este martes, 22 de septiembre, la suerte está echada. Si tenés un número rondando, jugale con confianza: la gloria de las cuatro cifras espera al más audaz. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!