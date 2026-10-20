Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 20 de octubre

El peso de las provincias

Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, no hay que subestimar al interior: los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme y marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales.

Así que si andás con un pálpito federal, ya sabés: la suerte también se juega provincia por provincia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!