Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 20 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 1 minuto
Quiniela: el 3689 se juega como 89, el secreto de las últimas dos cifras para clavar el pálpito
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás con la calculadora mental? Si el número a la cabeza tiene cuatro cifras, como el 3689, no te vuelvas loco: la clásica tabla de los sueños y animales se rige siempre por las últimas dos cifras. Es decir, el 89, la rata. Jugale al pálpito con ese dato y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 16 minutos
El interior también tiene su pálpito: Santa Fe y Córdoba marcan el ritmo de la Quiniela
El peso de las provincias
Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, no hay que subestimar al interior: los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme y marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales.
Así que si andás con un pálpito federal, ya sabés: la suerte también se juega provincia por provincia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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