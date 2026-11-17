Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 17 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Dos cifras a la cabeza: el pálpito que multiplica tu apuesta por 70
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás con un pálpito para el sorteo de hoy? Si te animás a jugarle a las 2 cifras a la cabeza, tenés que saber que el premio es jugoso: ganás 70 veces lo que apostás. Es decir, si ponés $100, te llevás nada menos que $7.000. ¡Para tener en cuenta, apostadores!
Así que ya sabés: elegí bien esos dos números, cruzá los dedos y que la suerte te acompañe en el próximo sorteo. ¡A jugar con cabeza!
La Nocturna cierra el martes: el pálpito de las 21 que puede darte una alegría
⏰ Sorteo Nocturna
El martes ya tiene su última cita con la suerte: la Nocturna se juega a las 21:00 hs y es la encargada de cerrar la jornada de sorteos. Si venís guardando ese número del sueño desde la mañana, este es el momento de jugale con todo el pálpito.
Los apostadores ya están afinando las boletas para el último turno del día, ese que muchos eligen a último momento entre el mate y la cena. Así que andá preparando tu combinación: a las 21:00 hs se sortea la Nocturna y la suerte puede golpear la puerta. ¡A cruzar los dedos!
Cuatro cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $350.000
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si le pegás a las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, con $100 podés llevarte $350.000. ¡Jugale al pálpito y cruzá los dedos para el próximo sorteo!
Quiniela: por qué el 3689 te lleva directo a la rata
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás con un pálpito y no sabés por dónde arrancar? Atención, apostador: aunque el número a la cabeza tenga cuatro cifras, la tabla de los sueños y animales clásica se rige siempre por las últimas dos. Por ejemplo, si el número es 3689, la referencia es el 89: la rata. Así que ya sabés: para la clásica, mirá el final del número y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
El 32 es un clásico, pero ojo: cuando muchos aciertan, aparece el tope de banca
El tope de banca
¿Andás con un pálpito por el 32, el número del dinero? Atenti: si sale un número muy popular, las loterías pueden aplicar el tope de banca. ¿Qué significa? Que se paga un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. No es que la suerte se esconda: es la matemática de una jugada multitudinaria.
Así que si tu número favorito es de los más jugados, ya sabés: el festejo puede ser compartido y el pago también. ¡A cruzar los dedos igual, apostadores!
Cielo nublado, pálpito asegurado: los números que se juegan cuando amenaza tormenta
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado, esos números son fija. Así que ya sabés: antes de jugar, mirá el cielo y seguí el pálpito de la suerte.