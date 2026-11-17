💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás con un pálpito para el sorteo de hoy? Si te animás a jugarle a las 2 cifras a la cabeza, tenés que saber que el premio es jugoso: ganás 70 veces lo que apostás. Es decir, si ponés $100, te llevás nada menos que $7.000. ¡Para tener en cuenta, apostadores!

Así que ya sabés: elegí bien esos dos números, cruzá los dedos y que la suerte te acompañe en el próximo sorteo. ¡A jugar con cabeza!