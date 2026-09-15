Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 15 de septiembre

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

Si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Un ejemplo bien simple: con $100 apostados, te llevás $7.000.

Este martes 15 de septiembre, los apostadores ya están con el pálpito a flor de piel. ¿Le jugás a tus dos cifras de la suerte?