Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 15 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 10 minutos
Se viene la Nocturna: a las 21 hs, el último pálpito del día
⏰ Sorteo Nocturna
Este martes, 15 de septiembre, para cerrar el día, la Nocturna se juega a las 21:00 hs. Los apostadores ya buscan su pálpito para la última chance de la jornada. ¡A cruzar los dedos!
Hace 25 minutos
Pálpito de la tarde: la Vespertina juega a las 18 y los apostadores ya cruzan los dedos
⏰ Sorteo Vespertina
Este martes 15 de septiembre la jornada sigue con la Vespertina. Si andás con el pálpito a flor de piel, atento: el sorteo se juega a las 18:00 hs. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 1 hora
¿Le embocás a las 2 cifras? Tu apuesta de $100 puede volver como $7.000
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Un ejemplo bien simple: con $100 apostados, te llevás $7.000.
Este martes 15 de septiembre, los apostadores ya están con el pálpito a flor de piel. ¿Le jugás a tus dos cifras de la suerte?
Hace 1 hora
De apuestas escondidas a la Quiniela Oficial: el pálpito que nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con ganas de un pálpito? Te tiramos un dato de color: la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. Un cambio grande para los apostadores, que empezaron a jugar más a la luz. Hoy, martes 15 de septiembre, esa historia sigue viva en cada sorteo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Malas noticias, buenos números: la regla de oro de los apostadores para jugarle al 17 y al 13
Jugarle a la desgracia
En la city, los apostadores argentinos tienen una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city. ¿Ya tenés tu pálpito para este martes, 15 de septiembre?