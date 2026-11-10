Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 10 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
La última jugada del martes: el pálpito nocturno que cierra a las 21:00
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Los apostadores que van por todo hasta último momento ya tienen su pálpito final del martes 10 de noviembre: la suerte se juega cuando el día se apaga. ¡Jugale al número que te late y cruzá los dedos!
Del conventillo al sorteo: cómo la Quiniela Oficial le ganó la pulseada al juego clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela tal como la conocemos es bastante más joven de lo que parece? Nació en Argentina recién en 1973, y no vino sola: llegó con una misión bien clara, combatir el juego clandestino que ya hacía estragos en los barrios.
Antes de eso, las apuestas se tomaban escondidas, de prepo y a la vuelta de la esquina, entre guiños y papelitos. Con la oficialización, la suerte salió del sótano y se puso a la vista de todos. Así que ya sabés: cada vez que tirás un pálpito y jugás tu número, estás participando de una historia que arrancó hace medio siglo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Salir “a la cabeza” en la quiniela: el trono de la pizarra que todos quieren
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
¿Andás con un pálpito y escuchaste eso de salir "a la cabeza"? Es ni más ni menos que la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. El número que sale a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Por eso, cuando la suerte lo pone bien arriba, los apostadores festejan en grande. ¡Jugale al que te haga ruido y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Pálpito del mediodía: La Primera sale a las 12:00 en punto
⏰ Sorteo La Primera
Este martes 10 de noviembre, los apostadores tienen una cita bien al mediodía: La Primera se sortea a las 12:00 hs en punto. Si andás con un pálpito, preparate porque la suerte del mediodía viene con todo. ¡A cruzar los dedos!
Salir 'a la cabeza' en la quiniela: el codiciado puesto N°1 que te llena los bolsillos
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
En la quiniela, salir a la cabeza es ocupar la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores.
Así que ya sabés: si tenés un pálpito, jugale con fe. ¡Que tu número salga a la cabeza y te llene de alegría (y de plata)!
La pizarra no se achica: por qué la Quiniela tiene 20 lugares para tu pálpito
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra tiene 20 lugares, la respuesta está pensada para los apostadores: esos espacios permiten las apuestas múltiples, como la Redoblona, y también para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Así que ya sabés: a elegir con pálpito y cruzar los dedos para el próximo sorteo!