Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 10 de noviembre

El origen de la Quiniela Oficial

¿Sabías que la Quiniela tal como la conocemos es bastante más joven de lo que parece? Nació en Argentina recién en 1973, y no vino sola: llegó con una misión bien clara, combatir el juego clandestino que ya hacía estragos en los barrios.

Antes de eso, las apuestas se tomaban escondidas, de prepo y a la vuelta de la esquina, entre guiños y papelitos. Con la oficialización, la suerte salió del sótano y se puso a la vista de todos. Así que ya sabés: cada vez que tirás un pálpito y jugás tu número, estás participando de una historia que arrancó hace medio siglo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!