Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 1 de septiembre

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Para los apostadores que buscan un pálpito simple y rendidor: acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100 a tu número soñado y sale, te llevás $700. ¡Ni lo dudes! A cruzar los dedos y a meterle toda la fe al sorteo de este martes.