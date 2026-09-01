Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 1 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 18 minutos
¡Jugale a la última cifra! Si tu número sale a la cabeza, lo multiplicás por 7
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Para los apostadores que buscan un pálpito simple y rendidor: acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100 a tu número soñado y sale, te llevás $700. ¡Ni lo dudes! A cruzar los dedos y a meterle toda la fe al sorteo de este martes.
Hace 1 hora
¿Soñaste con la siesta? La Matutina de las 15:00 te espera después del almuerzo
⏰ Sorteo Matutina
¿Almuerzo listo y siesta en vista? ¡Ni se te ocurra! Porque después del almuerzo, a las 15:00 hs en punto, se juega la Matutina. Si tenés un pálpito dando vueltas, este es el momento de confiar y jugarle. ¡Que la suerte te encuentre bien despierto, apostador!
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