Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 9 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
No hace falta pegarle al número exacto: jugale “a los premios” y sumá chances
Jugar “a los premios”
Si andás con un pálpito pero no querés jugarte todo a un solo número, hay una alternativa bien criolla: jugar “a los premios”. No hace falta que aciertes la cifra exacta a la cabeza: podés apostar a que tus números van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra.
Claro que paga menos, pero tiene más chances de pegar. Así que si la suerte te guiña un ojo, ya sabés: los apostadores tienen una opción extra para este lunes 9 de noviembre. ¡A cruzar los dedos!
Mala noticia, buen pálpito: por qué los apostadores le juegan al 17 y al 13
Jugarle a la desgracia
En el mundo de los apostadores argentinos hay una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, los pálpitos llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city y, como dicen, mejor no tentar a la suerte.
Así que ya sabés: cuando el día viene torcido, no te quejes de más y jugale al 17 o al 13. ¿Vos te animás?
Mala noticia, pálpito de oro: los apostadores van al 17 y al 13
Jugarle a la desgracia
En la quiniela hay una regla de oro: las malas noticias se juegan. Si pasa algo malo, los apostadores argentinos no se achican y las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city: cuando el pálpito viene con mala fama, jugale a la desgracia y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
De $100 a $350.000: el pálpito que te puede cambiar el lunes
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás con un pálpito para el lunes? Agarrate: si acertás las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, con $100 te llevás $350.000. Así que ya sabés: a cruzar los dedos y jugale a ese número que no te deja dormir.
Vespertina de lunes: el pálpito se juega a las 18:00 hs
⏰ Sorteo Vespertina
Este lunes 9 de noviembre la Quiniela tiene su cita de la tarde: a las 18:00 hs se realiza el sorteo de la Vespertina. Si venís guardando un número o tenés un pálpito dando vueltas, es momento de tenerlo a mano y cruzar los dedos. ¡A jugarle con fe a la suerte!