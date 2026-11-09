Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 9 de noviembre

Jugar “a los premios”

Si andás con un pálpito pero no querés jugarte todo a un solo número, hay una alternativa bien criolla: jugar “a los premios”. No hace falta que aciertes la cifra exacta a la cabeza: podés apostar a que tus números van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra.

Claro que paga menos, pero tiene más chances de pegar. Así que si la suerte te guiña un ojo, ya sabés: los apostadores tienen una opción extra para este lunes 9 de noviembre. ¡A cruzar los dedos!