Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 7 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 17 minutos
La Previa: el primer pálpito del día corre a las 10:15
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás con el presentimiento de que hoy toca? Prestá atención: La Previa es el primer sorteo del día y se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs. Si te levantaste con un sueño fresco, este es tu momento para jugarle a la suerte. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
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