Lunes 7 de Septiembre del 2026 Lun 7 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1540
Dólar CCL $1583.2
Euro $1688.03
Riesgo País 490
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 7 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 7 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 17 minutos

La Previa: el primer pálpito del día corre a las 10:15

⏰ Sorteo La Previa

¿Andás con el presentimiento de que hoy toca? Prestá atención: La Previa es el primer sorteo del día y se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs. Si te levantaste con un sueño fresco, este es tu momento para jugarle a la suerte. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Tendencias
Las más vistas