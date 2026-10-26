Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 26 de octubre

El origen de la Quiniela Oficial

¿Andás con un pálpito y querés jugale al próximo sorteo? Un dato de color para los apostadores: la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. Ahora la suerte corre por andariveles más oficiales, pero el ritual del pálpito sigue bien vivo. ¡A cruzar los dedos!