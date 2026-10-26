Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 26 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 16 minutos
De apuestas escondidas en el barrio a la Quiniela Oficial: el pálpito nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con un pálpito y querés jugale al próximo sorteo? Un dato de color para los apostadores: la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. Ahora la suerte corre por andariveles más oficiales, pero el ritual del pálpito sigue bien vivo. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
La Previa abre la semana: a las 10:15, primer pálpito del lunes
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás con la suerte caliente? Este lunes 26 de octubre, La Previa es el primer sorteo del día y sale a las 10:15 hs, de lunes a sábado. Si tenés un número guardado, jugale con fe: es el arranque de la jornada para los apostadores. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Tendencias
Las más vistas