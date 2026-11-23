¿Por qué se creó "La Previa"?

¿Sos de los que se levantan con el pálpito listo? La Previa nació como un invento relativamente moderno para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Se sumó a la grilla diaria como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. El sorteo de media mañana, a las 10:15 / 10:30 hs, llegó para que la espera no se haga eterna. ¡Jugale al pálpito y cruzá los dedos!