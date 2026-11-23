Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 23 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
La Previa: el aperitivo de la suerte que calma a los apostadores madrugadores
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Sos de los que se levantan con el pálpito listo? La Previa nació como un invento relativamente moderno para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Se sumó a la grilla diaria como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. El sorteo de media mañana, a las 10:15 / 10:30 hs, llegó para que la espera no se haga eterna. ¡Jugale al pálpito y cruzá los dedos!
La Quiniela también late en el interior: Santa Fe y Córdoba, los pálpitos federales de este lunes
El peso de las provincias
Si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, ojo: los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Este lunes 23 de noviembre, muchos apostadores federales siguen el ritmo de esos pálpitos que se juegan en cada localidad. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Pálpito sin presión: jugá a los premios y meté tus cifras entre los primeros puestos
Jugar a los premios
¿Andás con un pálpito? No hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Paga menos, pero hay más chances. ¡Jugale a los premios y tentá a la suerte!