Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 21 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 11 minutos
Apostar a los 10: más chances para el pálpito y un premio menor
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si sos de los apostadores que quieren más chances, este dato te interesa. Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero tenés más chances. ¡Jugale con fe y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 26 minutos
Del 32 de la plata al 14 del borracho: la tabla de los sueños llegó en barco
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás buscando un pálpito y te preguntás de dónde salió eso de que el 32 es el dinero o el 14 es el borracho? No, no se inventaron acá. Los famosos significados de los números son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una antigua tradición que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. Por eso los apostadores mezclan sueños, números y herencia tana como si nada. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Redoblona: dos números, dos ubicaciones y un premio que se multiplica si la pegás
🔄 La Redoblona
¿Andás con un pálpito bravo? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. No alcanza con pegar uno: si salen los dos, el premio se multiplica.
Así que ya sabés, apostadores: si tenés dos números que no te sueltan ni en sueños, jugale a la redoblona y cruzá los dedos. La suerte del lunes 21 de septiembre puede darte una alegría enorme. ¡A ver si la pegás!
Hace 1 hora
Pálpito a la cabeza: acertá 1 cifra y $100 se te vuelven $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás con un pálpito para el sorteo de este lunes, 21 de septiembre? Atención, apostador: si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Por ejemplo, con $100 te llevás $700. Así que ya sabés: a cruzar los dedos para que la suerte juegue de tu lado.
Hace 1 hora
Quiniela: el secreto de las últimas 2 cifras que te puede salvar el pálpito
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás con un pálpito para este lunes 21 de septiembre? Atención, apostador: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, por ejemplo el 3689, la clásica tabla de los sueños y animales se rige siempre por las últimas dos cifras. En este caso, el 89, que es la rata. Así que no te enrosques con el número entero: buscá el animalito en esos dos dígitos finales. ¡Jugale con fe y que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!