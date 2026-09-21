Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 21 de septiembre

🔄 La Redoblona

¿Andás con un pálpito bravo? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. No alcanza con pegar uno: si salen los dos, el premio se multiplica.

Así que ya sabés, apostadores: si tenés dos números que no te sueltan ni en sueños, jugale a la redoblona y cruzá los dedos. La suerte del lunes 21 de septiembre puede darte una alegría enorme. ¡A ver si la pegás!