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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 2 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 2 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 13 minutos

Mate, almuerzo y a las 15:00: el pálpito de la Matutina ya tiene horario

⏰ Sorteo Matutina

Si sos de los que juegan con tiempo, anotá: la Matutina se sortea después del almuerzo, a las 15:00 hs. Hoy lunes 2 de noviembre tenés una cita con la suerte: calentá el pálpito y jugale al número que te hizo ojitos. ¡A cruzar los dedos!
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