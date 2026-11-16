Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 16 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
De la timba escondida al papel oficial: la historia que no te contaron de la Quiniela
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela oficial, tal como la jugamos hoy, nació recién en 1973? Sí, hace no tanto. Antes de eso, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, a la vuelta de la esquina y con la mano en el bolsillo, bien de calladito.
Por eso la creación de la Quiniela oficial tuvo un objetivo bien claro: combatir el juego clandestino y sacar la timba del sótano para ponerla en blanco sobre negro. Un pálpito con papeles, vaya novedad.
Así que la próxima vez que le juegues a tu número de la suerte, acordate: estás participando de una tradición que se formalizó hace poco más de medio siglo. ¡Y a no aflojar con el pálpito, apostadores!
Con una sola cifra: el pálpito que convierte $100 en $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con un pálpito para la Quiniela, atenti: en 1 Cifra tenés que acertar la última cifra a la cabeza. Si la pegás, ganás 7 veces lo apostado: por ejemplo, $100 se convierten en $700.
Así que ya sabés, apostadores: jugale al número que te late y cruzá los dedos para el próximo sorteo. ¡La suerte puede estar a una cifra nomás!
¿Le jugaste al 32? El tope de banca que aparece cuando muchos aciertan
El tope de banca
¿Andás con un pálpito popular? Ojo: si sale un número muy pedido, como el 32, el del dinero, y muchísima gente acertó al mismo tiempo, las loterías aplican el tope de banca. ¿Qué significa? Que pagan un porcentaje menor porque hubo demasiada gente con el mismo acierto. Así que ya sabés: la suerte es compartida, pero el premio también se reparte.