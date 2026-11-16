Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 16 de noviembre

El origen de la Quiniela Oficial

¿Sabías que la Quiniela oficial, tal como la jugamos hoy, nació recién en 1973? Sí, hace no tanto. Antes de eso, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, a la vuelta de la esquina y con la mano en el bolsillo, bien de calladito.

Por eso la creación de la Quiniela oficial tuvo un objetivo bien claro: combatir el juego clandestino y sacar la timba del sótano para ponerla en blanco sobre negro. Un pálpito con papeles, vaya novedad.

Así que la próxima vez que le juegues a tu número de la suerte, acordate: estás participando de una tradición que se formalizó hace poco más de medio siglo. ¡Y a no aflojar con el pálpito, apostadores!