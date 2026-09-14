Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 14 de septiembre

La magia de acertar las 4 cifras

¿Andás con un pálpito? El premio más difícil, pero el más jugoso, es el de las 4 cifras a la cabeza. Si acertás exactamente las cuatro cifras, en el orden correcto, te llevás 3.500 veces lo que apostaste.

Por eso muchos apostadores sueñan con ese acierto: es esquivo, pero cuando entra, la suerte paga en grande. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!