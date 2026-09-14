Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 14 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 10 minutos
Redoblona: dos números, dos ubicaciones y el pálpito que multiplica el premio
🔄 La Redoblona
¿Andás con ganas de un pálpito bien jugado? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Así que los apostadores ya saben: a cruzar los dedos y seguir el sorteo de este lunes 14 de septiembre.
Hace 25 minutos
El pálpito más jugoso: si le acertás a las 4 cifras a la cabeza, ganás 3.500 veces lo apostado
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás con un pálpito? El premio más difícil, pero el más jugoso, es el de las 4 cifras a la cabeza. Si acertás exactamente las cuatro cifras, en el orden correcto, te llevás 3.500 veces lo que apostaste.
Por eso muchos apostadores sueñan con ese acierto: es esquivo, pero cuando entra, la suerte paga en grande. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Pálpito de la siesta: la Matutina juega a las 15 y los apostadores ya están en modo suerte
⏰ Sorteo Matutina
Este lunes 14 de septiembre, después del almuerzo y a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Un clásico de la siesta para los apostadores que ya andan buscando su pálpito. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Tu número salió a la cabeza? Significa que la rompiste en la Quiniela
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
En la Quiniela, salir a la cabeza no es poca cosa: es ocupar la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Así que si tu número encabeza la lista, ¡cruzá los dedos y a festejar, apostador!
Hace 1 hora
Cuatro cifras, un pálpito y 3.500 veces tu apuesta: la jugada más brava de la Quiniela
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás con un pálpito para este lunes 14 de septiembre? Hay un premio que no es para cualquiera: embocar las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto. Es el más difícil, sí, pero también el más jugoso.
Si lo acertás justo, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. Nada mal para la suerte, ¿no? Así que ya sabés: jugale con fe, cruzá los dedos y que la fortuna haga el resto.
Hace 1 hora
El peso de las provincias: Santa Fe y Córdoba le marcan el ritmo a la suerte federal
El peso de las provincias
Aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. Si andás con un pálpito federal, acordate: la suerte también juega en las provincias. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
Tres cifras a la cabeza: el pálpito que puede multiplicar tus $100 por 600
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás con la calculadora mental encendida? Si acertás las 3 cifras a la cabeza, la Quiniela te paga 600 veces lo apostado. Sí, leíste bien: $100 se convierten en $60.000. Un pálpito bien jugado puede cambiar el lunes, así que prepará tu boleta y cruzá los dedos en el próximo sorteo.
Hace 2 horas
Pálpito a las 18 en punto: la Vespertina sale a la cancha y tu número puede dar el batacazo
⏰ Sorteo Vespertina
Si andás con el pálpito a flor de piel, quedate tranquilo: hoy lunes 14 de septiembre se juega la Vespertina y la cita es ni más ni menos que a las 18:00 hs. El reloj corre, pero la suerte todavía no dijo presente.
Así que ya sabés, apostadores: cebá unos mates, revisá el sueñito de la siesta y tené el ticket a mano. A las 18 en punto el bombo empieza a girar y los números dejan de ser un simple papelito para convertirse en la chance de tu vida.
Anotá la hora, no la pierdas de vista y jugale con fe al número que te taladra la cabeza desde anoche. Que la suerte, como siempre, es caprichosa pero generosa con los que insisten.